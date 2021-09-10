Портал "Дия" временно приостановил работу

10.09.2021 08:00

Портал государственных услуг "Дія" на один день остановил свою работу в связи с установкой обновлений. Об этом сообщается на странице портала в Facebook.

Отмечается, что цель обновлений - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам. Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала - 2.00 субботы, 11 сентября.

"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее", - заявили в там.

При этом в "Дії" уточнили, что обновления происходят на портале "Дія".

"Приложение будет работать в штатном режиме. Поэтому е-документы будут рядом с вами", - сказано в сообщении.