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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, что на полсотни меньше, чем днем ранее. При этом число госпитализированных выросло более чем на полсотни. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает пресс-служба МОН.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1056 человек;
- летальных исходов - 76;
- выздоровели - 1310 человек.
- протестировано: методом ПЦР - 28 961 человек, методом ИФА - 6784 лица, экспресс-тестами - 25 236 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 310 554 лица;
- выздоровели - 2 218 873 лица;
- летальных исходов - 54 251;
- проведено ПЦР-тестов - 12 217 031.
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 348, медработников - 61.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 406 случаев;
Винницкая область - 98 случаев;
Волынская область - 91 случай;
Днепропетровская область - 196 случаев;
Донецкая область - 110 случаев;
Житомирская область - 112 случаев;
Закарпатская область - 22 случая;
Запорожская область - 165 случаев;
Ивано-Франковская область - 90 случаев;
Киевская область - 162 случая;
Кировоградская область - 13 случаев;
Луганская область - 109 случаев;
Львовская область - 292 случая;
Николаевская область - 69 случаев;
Одесская область - 233 случая;
Полтавская область - 70 случаев;
Ровенская область - 110 случаев;
Сумская область - 78 случаев;
Тернопольская область - 147 случаев;
Харьковская область - 341 случай;
Херсонская область - 97 случаев;
Хмельницкая область - 191 случай;
Черкасская область - 99 случаев;
Черновицкая область - 235 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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