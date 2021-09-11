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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 сентября

11.09.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 сентября

За минувшие сутки в Украине выявили 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, что на пару сотен больше, чем за день до этого. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1102 человека;
- летальных случаев - 69;
- выздоровели - 1738 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 33162 лица,
- методом ИФА - 7879 человек,
- экспресс-тестами - 24364 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2314423 лица;
- выздоровели - 2220611 человек;
- летальных случаев - 54 320;
- проведения ПЦР-тестов - 12250193.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 370 случаев;
Винницкая область - 77 случаев;
Волынская область - 89 случаев;
Днепропетровская область - 278 случаев;
Донецкая область - 188 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 38 случаев;
Запорожская область - 186 случаев;
Ивано-Франковская область - 118 случаев;
Киевская область - 149 случаев;
Кировоградская область - 22 случая;
Луганская область - 131 случай;
Львовская область - 379 случаев;
Николаевская область - 49 случаев;
Одесская область - 215 случаев;
Полтавская область - 82 случая;
Ровенская область - 110 случаев;
Сумская область - 91 случай;
Тернопольская область - 135 случаев;
Харьковская область - 341 случай;
Херсонская область - 67 случаев;
Хмельницкая область - 119 случаев;
Черкасская область - 124 случая;
Черновицкая область - 251 случай;
Черниговская область - 98 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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