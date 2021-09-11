Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 сентября

11.09.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине выявили 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, что на пару сотен больше, чем за день до этого. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 1102 человека;

- летальных случаев - 69;

- выздоровели - 1738 человек.

За сутки протестировано:

- методом ПЦР - 33162 лица,

- методом ИФА - 7879 человек,

- экспресс-тестами - 24364 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2314423 лица;

- выздоровели - 2220611 человек;

- летальных случаев - 54 320;

- проведения ПЦР-тестов - 12250193.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 370 случаев;

Винницкая область - 77 случаев;

Волынская область - 89 случаев;

Днепропетровская область - 278 случаев;

Донецкая область - 188 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 38 случаев;

Запорожская область - 186 случаев;

Ивано-Франковская область - 118 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

Кировоградская область - 22 случая;

Луганская область - 131 случай;

Львовская область - 379 случаев;

Николаевская область - 49 случаев;

Одесская область - 215 случаев;

Полтавская область - 82 случая;

Ровенская область - 110 случаев;

Сумская область - 91 случай;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 341 случай;

Херсонская область - 67 случаев;

Хмельницкая область - 119 случаев;

Черкасская область - 124 случая;

Черновицкая область - 251 случай;

Черниговская область - 98 случаев.