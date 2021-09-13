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Пять районов Донецка на сутки останутся без воды
В связи с выполнением плановых ремонтных работ будут остановлены "Мушкетовский" и "Куйбышевский" водопроводные узлы. Об этом сообщает «Вода Донбасса».
По этой причине с 8:00 15 сентября до 8:00 16 сентября без холодного водоснабжения останется часть районов неподконтрольного Украине Донецка:
— Буденновский район: весь, кроме мкр-на «Заперевальная», пос. «Калинкино-2» и квартала «288» (ул. Октября, 1-24-б, 23-29-а; ул. Довженко, 55-59);
— Калининский район: от ул. Марии Ульяновой до пр. Красногвардейского;
— Куйбышевский район: весь, кроме мкр-нов I и II Админплошадка;
— Киевский район: мкр-н «Привокзальный-1, 2» (ул. Артема, 192-210-б, ул. Куйбышева, 242-260-а); ул. Артема, 193, 193-а, 193-б, квартал 234 (ул. Артема, 181-а, 181-б, 183-а, 185, 185-а, 185-б, 189-197, ул. Гаражная, 6), поселки «3-й Восточный» и «Пристанционный» (ул. Орбиты, ул. Зинина, ул. Гранатная, ул. Благонравова, ул. Сормовская, ул. Крутая, ул. Благоева, ул. Долинная, ул. Горновая, ул. Курганская);
— Ленинский район: весь, кроме мкр-на «Звездный» (пр. Ленинский, 90-106), мкр-на «Голубой» (пр. Ленинский, 12-146); пос. «Успеновка», пос. «Новостройка», ул. Куприна, 54-72, ул. Молодежной, 1-9, пр. Героев Панфиловцев, 1-11, ул. Танкистов, ул. Малахова, 1-7а, х. «Широкий», х. «Военный городок».
Теги: Донецк, Донбасс, отключение, водоснабжение
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