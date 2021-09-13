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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 сентября

13.09.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 сентября

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост существенно упал по сравнению со вчерашним показателем, что традиционно для выходных, сообщает Минздрав утром в понедельник, 13 сентября.
"Среди новых заболевших: детей – 149, медработников – 23. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 833 человек; летальных случаев – 18; выздоровело – 758 человек", – говорится в сообщении.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 317 824 человека, выздоровело 2 221 868 человек, летальных случаев – 54 360.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:
Киев - 166
Винницкая - 44
Волынская - 79
Днепропетровская - 60
Донецк - 18
Житомирская - 88
Закарпатская - 1
Запорожская - 18
Ивано-Франковская - 41
Киевская - 29
Кировоградская - 7
Луганская - 37
Львовская - 86
Николаевская - 45
Одесская - 56
Полтавская - 5
Ровенская - 13
Сумская - 25
Тернопольская - 148
Харьковская - 45
Херсонская - 13
Хмельницкая - 4
Черкасская - 42
Черновицкая - 120
Черниговская - 15.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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