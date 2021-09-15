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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября

15.09.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября

В Украине за минувшие сутки выявили 4 640 новых случаев заболевания коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября.
"За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 531, медработников – 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 609 человек; летальных случаев – 93; выздоровели – 1 858 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 325 796 человек, выздоровело 2 225 130 человек, летальных случаев – 54 550.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:
Киев - 441
Винницкая - 147
Волынская - 102
Днепропетровская - 273
Донецк - 260
Житомирская - 116
Закарпатская - 49
Запорожская - 212
Ивано-Франковская - 135
Киевская - 181
Кировоградская - 31
Луганская - 247
Львовская - 294
Николаевская - 74
Одесская - 361
Полтавская - 134
Ровенская - 210
Сумская - 109
Тернопольская - 152
Харьковская - 343
Херсонская - 222
Хмельницкая - 224
Черкасская - 116
Черновицкая - 174
Черниговская - 33.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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