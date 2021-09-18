Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины

18.09.2021 17:00

Жители Винницы больше всех удовлетворены уровнем сфер и услуг среди всех городов Украины, передает Громадське радіо.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

По данным соцопроса, жители Винницы оценили качество 22-х услуг в городе на 3,6 балла из 5.

В частности, речь идет о таких услугах: дороги, освещение, школы, детсады, университеты, базары и места торговли, парки, дворы, работа полиции, экология, парковка, водоснабжение, отопление, газ/электроэнергия, соцзащита и т.д.

Рейтинг 3,3 имеют Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий, Мариуполь. Рейтинг 3,2 – у Харькова и Тернополя.

Меньше всех довольны услугами жители Херсона, Черновцов и Николаева.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, на не оккупированных территориях, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов.

Исследование проводилось с 12 мая по 3 июня 2021 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.