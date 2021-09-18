Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября

18.09.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса, что на 390 человек меньше предыдущего показателя. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
До этого прирост COVID-19 рос четыре дня подряд.
За сутки 17 сентября:
госпитализированы - 1719 человек;
летальных случаев - 79;
выздоровели - 1763 человека.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 35713 человек, методом ИФА - 9235 человек, экспресс-тестами - 27526 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 3443 98 человек;
выздоровели - 2 230 306 человек;
летальных случаев - 54 829;
проведения ПЦР-тестов - 12448211.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
Киев – 416 случаев;
Винницкая область – 133 случая;
Волынская область – 209 случаев;
Днепропетровская область – 434 случая;
Донецкая область – 272 случая;
Житомирская область – 215 случаев;
Закарпатская область – 44 случая;
Запорожская область – 260 случаев;
Ивано-Франковская область – 206 случаев;
Киевская область – 207 случаев;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 246 случаев;
Львовская область – 585 случаев;
Николаевская область – 106 случаев;
Одесская область – 399 случаев;
Полтавская область – 176 случаев;
Ровненская область – 179 случаев;
Сумская область – 170 случаев;
Тернопольская область – 219 случаев;
Харьковская область – 761 случай;
Херсонская область – 127 случаев;
Хмельницкая область – 160 случаев;
Черкасская область – 211 случаев;
Черновицкая область – 298 случаев;
Черниговская область – 161 случай.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх