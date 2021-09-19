- В 4 городах Украины открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября11:00
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации09:00
- Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 сентября10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 сентября12:00
- В приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября12:00
- Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия COVID-сертификата11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября
За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 3983 человек, зафиксировано 46 летальных случаев, а 546 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 19 сентября.
Сообщается, что среди 3983 новых больных - 422 ребенка. Заразились также 52 медработника.
Показатели заболеваемости COVID-19 стабильно упали на выходных. Накануне коронавирус диагностировали у 6234 человек, 16 сентября - у 5744.
Статистика COVID-19 по областям Украины:
Киев - 161 случай
Винницкая область - 113 случаев
Волынская область - 98 случаев
Днепропетровская область - 300 случаев
Донецкая область - 134 случая
Житомирская область - 171 случай
Закарпатская область - 22 случая
Запорожская область - 123 случая
Ивано-Франковская область - 127 случаев
Киевская область - 103 случая
Кировоградская область - 10 случаев
Луганская область - 64 случая
Львовская область - 246 случаев
Николаевская область - 112 случаев
Одесская область - 319 случаев
Полтавская область - 14 случаев
Ровенская область - 70 случаев
Сумская область - 121 случай
Тернопольская область - 215 случаев
Харьковская область - 610 случаев
Херсонская область - 239 случаев
Хмельницкая область - 291 випадкок
Черкасская область - 43 случая
Черновицкая область - 219 случаев
Черниговская область - 58 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Селидово: жителей стало меньше на треть
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму10:00
- На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных09:00
- В Мариуполе состоится фестиваль фермерских хозяйств Fаrmer Local Fest17:00
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине16:00
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы15:00
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке14:00
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы13:00
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ17:00
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября15:00
- В 4 городах Украины открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября11:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"10:00
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации09:00
- Мариуполь занял шестое место в рейтинге качества жизни среди крупных городов Украины17:00
- Жители Славянска присоединились ко Всемирному дню уборки15:00
- Генассамблея ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Россией ОРДО и Крыма13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- В ОРДЛО устроили "паспортно-выборный конвейер"
- Боевики ОРДО "по техническим причинам" закрыли КПВВ в Еленовке
- Главари "ДНР" не поехали в Россию на выборы депутатов Госдумы
- В оккупированном Донецке "заминировали" две больницы
- Жителей ОРДЛО и Крыма предупредили о новой тактике спецслужб РФ
- В Донецке сгорел склад производителя питьевой воды "Серебряный колодец"
- СНБО готовит санкции к участникам выборов в Госдуму РФ в ОРДЛО и Крыму
- НВФ ОРДЛО во время учений по ошибке обстреляли село на Луганщине
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября
- Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации