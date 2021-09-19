Социологи выяснили у жителей Украины главные причины отказа от вакцинации

19.09.2021 09:00

Исследователи установили, почему жители украинских городов отказываются иммунизироваться от коронавируса. Среди основных причин: недоверие к препаратам и властям, а также опасение побочных эффектов от вакцинации. Список регионов составила социологическая группа Рейтинг.

Так, больше всего не верят в вакцинацию в Сумах (34%), Одессе (28%), Черновцах (28%), Северодонецке (28%), Ужгороде (26%) и Херсоне (26%).

Сомневаются в препаратах для прививок от коронавируса больше других жители Луцка - 26%, Винницы - 25%, Тернополя и Ровно - по 22%.

Самое большое число противников вакцинации выражают опасения относительно побочных эффектов после вакцинации. Большинство из них проживают в:

Хмельницком - 40%;

Запорожье - 37%;

Кропивницком - 37%;

Днепре - 35%;

Харькове - 34%;

Чернигове - 34%.

О недоверии к властям заявили жители Харькова (16%), Киева, Кропивницкого, Николаева, Черкасс и Северодонецка (по 15%).

Как сообщается, социологи опросили 19 тысяч человек в 24 областных центрах Украины.