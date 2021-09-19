В 4 городах Украины открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ

19.09.2021 13:00

В Киеве, Одессе, Харькове и Львове открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба Посольства России в Украине.

Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.

"В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.