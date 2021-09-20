Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 сентября

20.09.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 275 детей и 22 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки вирус унес жизни 44 украинцев. Всего же с начала пандемии в Украине от коронавируса скончалось 54 919 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 255 человек, выздоровели - 565 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 13 058 человек, методом ИФА 2 011 человек, экспресс-тестами 9 723 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200) областях, в Киеве (183), а также в Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 350 646 человек, недуг победили 2 231 417 человек, было проведено ПЦР-тестов – 12 484 445.

Коронавирус в областях Украины (суточный прирост):

г. Киев – 183 случая;

Винницкая область – 85 случаев;

Волынская область – 76 случаев;

Днепропетровская область – 148 случаев;

Донецкая область – 47 случаев;

Житомирская область – 150 случаев;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 122 случая;

Ивано – Франковская область — 59 случаев;

Киевская область – 34 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Львовская область – 165 случаев;

Николаевская область – 81 случай;

Одесская область – 182 случая;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровненская область – 55 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 218 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 37 случаев;

Черновицкая область – 200 случаев;

Черниговская область – 41 случай.