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В Украине стартовали международные военные учения Rapid Trident-2021
В понедельник, 20 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский район Львовской области) стартовали масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В церемонии торжественного открытия приняли участие представители командования Сухопутных войск ВС Украины, оперативного командования "Восток", представители Вооруженных сил США и стран-партнеров.
К учениям привлечены, в частности, подразделения Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и военной службы правопорядка.
Кроме стран-организаторов Украины и Соединенных Штатов Америки, в учениях принимают участие военнослужащие Болгарии, Канады, Грузии, Федеративной Республики Германии, Итальянской Республики, Иорданского Хашимитского Королевства, Литовской Республики, Республики Молдова, Исламской Республики Пакистан, Республики Польша, Румынии, Турции и Великобритании. Также к учениям Rapid Trident 2021 присоединится личный состав Литовско-польско-украинской бригады.
Целью маневров является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.
Впервые в истории Rapid Trident 2021 будет проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.
Также во время маневров запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.
Учения продлятся 12 дней — с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие около 6000 военнослужащих.
Теги: США, учения, ВСУ
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