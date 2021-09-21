Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября

21.09.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это в два раза больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, среди инфицированных 463 ребенка и 129 медработников.

Также за минувшие 24 часа было госпитализировано 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек.

За сутки вирус забрал жизни 137 украинцев. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 55 056 летальных исходов.

За сутки протестировано методом ПЦР 30 563 человека, методом ИФА – 7 718 человек, экспресс-тестами – 25 692 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие 24 часа зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).

За все время пандемии в Украине заболело – 2 355 805 человек; выздоровели – 2 233 573 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 515 008.

Суточный прирост новых случаев заражения в регионах:

Киев – 399 случаев;

Винницкая область – 77 случаев;

Волынская область – 134 случая;

Днепропетровская область – 422 случая;

Донецкая область – 346 случаев;

Житомирская область – 82 случая;

Закарпатская область – 79 случаев;

Запорожская область – 202 случая;

Ивано – Франковская область – 96 случаев;

Киевская область – 236 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 346 случаев;

Львовская область – 518 случаев;

Николаевская область – 61 случай;

Одесская область – 419 случаев;

Полтавская область – 163 случая;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 139 случаев;

Тернопольская область – 86 случаев;

Харьковская область – 486 случаев;

Херсонская область – 72 случая;

Хмельницкая область – 139 случаев;

Черкасская область – 162 случая;

Черновицкая область – 212 случаев;

Черниговская область – 61 случай.