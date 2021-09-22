Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября

22.09.2021 09:00

В Украине за сутки вновь увеличилось число инфицированных коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 5 159 заразившихся, то на сегодня - уже 6 754 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Среди заболевших 625 детей и 125 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 175 человек, болезнь победили 2 095 человек.

За 24 часа вирус унес жизни 105 украинцев. С начала пандемии зафиксирован 55 161 летальный исход.

За сутки протестировано методом ПЦР – 36 642 человек, методом ИФА – 11 347 человек, экспресс-тестами – 34 254 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, в Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 362 559 человек; выздоровели – 2 235 668 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 551 650.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 456 случаев;

Винницкая область – 100 случаев;

Волынская область – 137 случаев;

Днепропетровская область – 556 случаев;

Донецкая область – 460 случаев;

Житомирская область – 179 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 305 случаев;

Ивано-Франковская область – 192 случая;

Киевская область – 219 случаев;

Кировоградская область – 45 случаев;

Луганская область – 295 случаев;

Львовская область – 449 случаев;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 442 случая;

Полтавская область – 134 случая;

Ровенская область – 248 случаев;

Сумская область – 207 случаев;

Тернопольская область – 145 случаев;

Харьковская область – 774 случая;

Херсонская область – 302 случая;

Хмельницкая область – 345 случаев;

Черкасская область – 234 случая;

Черновицкая область – 298 случаев;

Черниговская область – 33 случая.