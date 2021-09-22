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В Киевской области обстреляли автомобиль советника Зеленского

22.09.2021 12:00
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В Киевской области обстреляли автомобиль советника Зеленского

Возле села Лесники Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, его водитель получил три пулевых ранения.
"По словам источников, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью. Пострадал водитель первого помощника президента, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.
Информацию о стрельбе подтвердили в полиции, сообщив, что по автомобилю было выпущено около 10 пуль.



Теги: покушение, советник, Зеленский
 
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