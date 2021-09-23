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Рада приняла закон об олигархах

23.09.2021 15:00
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Рада приняла закон об олигархах

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 23 сентября, приняла во втором чтении закон об олигархах. За соответствующий законопроект №5599 президента Владимира Зеленского проголосовали 275 нардепов, сообщает Корреспондент.net.
Согласно документу, олигархом считается тот, кто:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на СМИ;
  • является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтверждена стоимость активов лица, превышающая  2 млрд 270 млн.

Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Всех олигархов будут вносить в публичный реестр.
В случае попадания в него гражданам запрещается: делать взносы партиям, быть бенефициаром или контроллером СМИ, покупать объекты большой приватизации.
Служащие или чиновники обязаны подавать "декларацию об контактах" в случае встречи с олигархом.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.



Теги: закон, олигарх, Верховная Рада
 
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