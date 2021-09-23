Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября

23.09.2021 14:00

В Украине увеличивается число заболевших коронавирусом. Если накануне сообщалось о 6 754 заразившихся, то на сегодня речь идет уже о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев. Среди них 667 детей и 175 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 070 человек; выздоровели 2 305 человек.

За последние 24 часа вирус унес жизни 123украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 55 284 летальных исхода.

За сутки протестировано методом ПЦР – 41 625 человек, методом ИФА – 9 742 человека, экспресс-тестами – 33 568 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, в Киеве (467) и Днепропетровской (456) области.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 370 425 человек; выздоровели – 2 237 973 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 593 275.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 467 случаев;

Винницкая область – 179 случаев;

Волынская область – 238 случаев;

Днепропетровская область – 456 случаев;

Донецкая область – 520 случаев;

Житомирская область – 396 случаев;

Закарпатская область – 83 случая;

Запорожская область – 348 случаев;

Ивано-Франковская область – 252 случая;

Киевская область – 193 случая;

Кировоградская область – 46 случаев;

Луганская область – 333 случая;

Львовская область – 685 случаев;

Николаевская область – 175 случаев;

Одесская область – 407 случаев;

Полтавская область – 195 случаев;

Ровненская область – 273 случая;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 221 случай;

Харьковская область – 839 случаев;

Херсонская область – 257 случаев;

Хмельницкая область – 348 случаев;

Черкасская область – 171 случай;

Черновицкая область – 302 случая;

Черниговская область – 185 случаев.