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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября

23.09.2021 14:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября

В Украине увеличивается число заболевших коронавирусом. Если накануне сообщалось о 6 754 заразившихся, то на сегодня речь идет уже о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев. Среди них 667 детей и 175 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 070 человек; выздоровели 2 305 человек.
За последние 24 часа вирус унес жизни 123украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 55 284 летальных исхода.
За сутки протестировано методом ПЦР – 41 625 человек, методом ИФА – 9 742 человека,   экспресс-тестами – 33 568 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520) областях, в Киеве (467) и Днепропетровской (456) области.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 370 425 человек; выздоровели – 2 237 973 человек; проведено ПЦР-тестов – 12 593 275.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 467 случаев;
Винницкая область – 179 случаев;
Волынская область – 238 случаев;
Днепропетровская область – 456 случаев;
Донецкая область – 520 случаев;
Житомирская область – 396 случаев;
Закарпатская область – 83 случая;
Запорожская область – 348 случаев;
Ивано-Франковская область – 252 случая;
Киевская область – 193 случая;
Кировоградская область – 46 случаев;
Луганская область – 333 случая;
Львовская область – 685 случаев;
Николаевская область – 175 случаев;
Одесская область – 407 случаев;
Полтавская область – 195 случаев;
Ровненская область – 273 случая;
Сумская область – 297 случаев;
Тернопольская область – 221 случай;
Харьковская область – 839 случаев;
Херсонская область – 257 случаев;
Хмельницкая область – 348 случаев;
Черкасская область – 171 случай;
Черновицкая область – 302 случая;
Черниговская область – 185 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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