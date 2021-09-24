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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября
В Украине вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, накануне сообщалось о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев, а сегодня эта цифра составляет 9 058. Из них заразились 849 детей и 137 медработников. Об этом сообщает Минздрав.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 060 человек; выздоровели – 2 415 человек.
За последние 24 часа от вируса скончались 140 граждан Украины. Всего же зарегистрировано 55 424 летальных исхода.
Также за сутки протестировано методом ПЦР – 40 578 человек, методом ИФА – 10 574 лица, экспресс-тестами – 31 029 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 379 483 человек; выздоровели – 2 240 388 человек; было проведено ПЦР-тестов – 1 2633 853.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 465 случаев;
Винницкая область – 147 случаев;
Волынская область – 184 случая;
Днепропетровская область – 889 случаев;
Донецкая область – 602 случая;
Житомирская область – 223 случая;
Закарпатская область – 73 случая;
Запорожская область – 431 случай;
Ивано-Франковская область – 200 випадкиив;
Киевская область – 409 случаев;
Кировоградская область – 38 случаев;
Луганская область – 291 случай;
Львовская область – 719 случаев;
Николаевская область – 205 случаев;
Одесская область – 622 случая;
Полтавская область – 153 случая;
Ровненская область – 259 случаев;
Сумская область – 297 случаев;
Тернопольская область – 301 случай;
Харьковская область – 948 случаев;
Херсонская область – 330 случаев;
Хмельницкая область – 343 случая;
Черкасская область – 310 выпадов;
Черновицкая область – 406 случаев;
Черниговская область – 217 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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