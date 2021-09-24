Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября

24.09.2021 09:00

В Украине вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, накануне сообщалось о 7 866 новых подтвержденных COVID-случаев, а сегодня эта цифра составляет 9 058. Из них заразились 849 детей и 137 медработников. Об этом сообщает Минздрав.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2 060 человек; выздоровели – 2 415 человек.

За последние 24 часа от вируса скончались 140 граждан Украины. Всего же зарегистрировано 55 424 летальных исхода.

Также за сутки протестировано методом ПЦР – 40 578 человек, методом ИФА – 10 574 лица, экспресс-тестами – 31 029 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 379 483 человек; выздоровели – 2 240 388 человек; было проведено ПЦР-тестов – 1 2633 853.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 465 случаев;

Винницкая область – 147 случаев;

Волынская область – 184 случая;

Днепропетровская область – 889 случаев;

Донецкая область – 602 случая;

Житомирская область – 223 случая;

Закарпатская область – 73 случая;

Запорожская область – 431 случай;

Ивано-Франковская область – 200 випадкиив;

Киевская область – 409 случаев;

Кировоградская область – 38 случаев;

Луганская область – 291 случай;

Львовская область – 719 случаев;

Николаевская область – 205 случаев;

Одесская область – 622 случая;

Полтавская область – 153 случая;

Ровненская область – 259 случаев;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 301 случай;

Харьковская область – 948 случаев;

Херсонская область – 330 случаев;

Хмельницкая область – 343 случая;

Черкасская область – 310 выпадов;

Черновицкая область – 406 случаев;

Черниговская область – 217 случаев.