Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября

25.09.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост замедлился после четырех дней роста, сообщает Минздрав в субботу, 25 сентября.

"Среди новых случаев: детей – 715, медработников – 157. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 035 человек; летальных случаев – 133; выздоровели – 2 821 человек", – говоритя в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 387 550 человек, выздоровело 2 243 209 человек, летальных случаев – 55 557.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 446

Винницкая область - 133

Волынская - 216

Днепропетровская - 751

Донецкая - 503

Житомирская - 283

Закарпатская - 105

Запорожская - 556

Ивано-Франковская - 220

Киевская - 290

Кировоградская - 41

Луганская - 302

Львовская - 677

Николаевская - 181

Одесская - 485

Полтавская - 198

Ровенская - 268

Сумская - 201

Тернопольская - 219

Харьковская - 929

Херсонская - 179

Хмельницкая - 276

Черкасская - 251

Черновицкая - 411

Черниговская - 146.