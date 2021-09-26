Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 сентября

26.09.2021 11:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 983 человека, 69 умерло.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 25 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 57). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 325 человек; летальных случаев - 69; выздоровело – 983 человека", – сообщил Минздрав.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 392 397 человек, выздоровело 2 244 192 человека, летальных случаев - 55 626.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 226 случаев;

Винницкая область – 103 случая;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 506 случаев;

Донецкая область – 156 случаев;

Житомирская область – 197 случаев;

Закарпатская область – 16 случаев;

Запорожская область – 202 случая;

Ивано-Франковская область – 144 случая;

Киевская область – 132 случая;

Кировоградская область – 35 случаев;

Луганская область – 91 случай;

Львовская область – 226 случаев;

Николаевская область – 105 случаев;

Одесская область – 331 случай;

Полтавская область – 43 случая;

Ровненская область – 125 случаев;

Сумская область – 178 случаев;

Тернопольская область – 234 случая;

Харьковская область – 611 случаев;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 217 случаев;

Черкасская область – 74 случая;

Черновицкая область – 253 случая;

Черниговская область – 121 случай.