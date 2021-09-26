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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 сентября

26.09.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 сентября

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 983 человека, 69 умерло.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 25 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 57). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 325 человек; летальных случаев - 69; выздоровело – 983 человека", – сообщил Минздрав.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 392 397 человек, выздоровело 2 244 192 человека, летальных случаев - 55 626.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев – 226 случаев;
Винницкая область – 103 случая;
Волынская область – 99 случаев;
Днепропетровская область – 506 случаев;
Донецкая область – 156 случаев;
Житомирская область – 197 случаев;
Закарпатская область – 16 случаев;
Запорожская область – 202 случая;
Ивано-Франковская область – 144 случая;
Киевская область – 132 случая;
Кировоградская область – 35 случаев;
Луганская область – 91 случай;
Львовская область – 226 случаев;
Николаевская область – 105 случаев;
Одесская область – 331 случай;
Полтавская область – 43 случая;
Ровненская область – 125 случаев;
Сумская область – 178 случаев;
Тернопольская область – 234 случая;
Харьковская область – 611 случаев;
Херсонская область – 222 случая;
Хмельницкая область – 217 случаев;
Черкасская область – 74 случая;
Черновицкая область – 253 случая;
Черниговская область – 121 случай.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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