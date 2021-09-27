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Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации

27.09.2021 15:00
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Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации

Минздрав Украины подготовил проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Так, согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:
- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
- Работники местных государственных администраций.
- Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.



Теги: Минздрав, вакцинация, COVID-19, приказ
 
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