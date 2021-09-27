Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября

27.09.2021 10:00

В Украине за сутки коронавирусом заболели 3007 человек (всего - 2395404). Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 27 сентября.

При этом выздоровели за сутки 952 человека (всего -2245144), а скончались 94 украинца (всего - 55720). В больницы попали 1478 больных.

Случаев в областях / вакцинированы (2 доза):

Киев - 135/2880

Винницкая - 102/524

Волынская - 121/195

Днепропетровская - 371/1190

Донецкая - 163/161

Житомирская - 166/257

Закарпатская - 15/438

Запорожская - 175/540

Ивано-Франковская - 61/224

Киевская - 60/623

Кировоградская - 6/366

Луганская - 67/240

Львовская - 241/498

Николаевская - 83/316

Одесская - 163/2000

Полтавская - 34/817

Ровенская - 53/435

Сумская - 95/179

Тернопольская - 180/714

Харьковская - 233/757

Херсонская - 77/310

Хмельницкая - 56/255

Черкасская - 43/446

Черновицкая - 282/529

Черниговская - 25/423.