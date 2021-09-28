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В Украине возобновили выдачу пакетов малыша

28.09.2021 11:00
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В Украине возобновили выдачу пакетов малыша

С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат свои бэби-боксы - пакеты малыша. Об этом сообщают "Факты.ICTV".
Заключен договор с производителем пакетов малыша разрешило закупить 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн гривен для государства. Заключенное соглашение с поставщиком боксов - действует до конца 2021 года.
Из-за несвоевременного проведения тендера весной 2021 года пакетов малыша не было нигде.
В бэби-бокс входят:

  • упаковка подгузников;
  • влажные салфетки;
  • пеленки;
  • 3 шапочки на вырост;
  • 11 боди с коротким рукавом разного размера;
  • 11 боди с длинным рукавом разного размера;
  • 4 пары ползунков и 11 слипов;
  • 4 рубашки и 4 пары носков;
  • перчатки и 2 слюнявчики;
  • термометры для воды и для тела;
  • маникюрные ножницы и расческа;
  • одеяло, пододеяльник и плед;
  • матрас;
  • 2 полотенца;
  • 6 игрушек и коврик;
  • мягкая книжка;
  • кремы и мыло;
  • коробка-колыбель.

Пакет малыша — это государственная единовременная поддержка семей, в которых родился ребенок. В него входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни.
Единственным основанием для выдачи бэби-бокса — факт рождения живого ребенка. Получить Пакет малыша можно в любом государственном или частном учреждении здравоохранения.
Стоимость и наполнения набора менялись в течение трех лет.
Сейчас стоимость пакета малыша — это три прожиточных минимума для детей до шести лет, то есть 5 763 грн.



Теги: роддом, социальная программа, пакет малыша
 
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