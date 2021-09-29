Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма

29.09.2021 15:00

Правительство утвердило Стратегию деоккупации Крыма. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина, информирует Телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - отметил Шмыгаль.