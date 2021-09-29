Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября

29.09.2021 09:00

В Украине за день подтвердили 9666 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2411622. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 сентября.

При этом выздоровел за сутки 3 281 украинец (всего - 2251352), а скончались 217 человек (всего - 56080). В больницы попали 2885 украинцев с COVID-19 или подозрением на него.

Случаев / иммунизированы (2 доза):

Киев - 583/6147

Винницкая - 200/2335

Волынская - 214/970

Днепропетровская - 787/5262

Донецкая - 699/2956

Житомирская - 253/1700

Закарпатская - 95/1203

Запорожская - 592/2630

Ивано-Франковская - 234/1333

Киевская - 325/2704

Кировоградская - 51/1317

Луганская - 525/1129

Львовская - 458/2841

Николаевская - 222/1585

Одесская - 662/3142

Полтавская - 231/2752

Ровенская - 405/980

Сумская - 368/2087

Тернопольская - 201/952

Харьковская - 976/5724

Херсонская - 349/1276

Хмельницкая - 447/1372

Черкасская - 297/1576

Черновицкая - 421/1421

Черниговская - 71/1664.