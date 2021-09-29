- Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма15:00
- В Кабмине назвали три этапа внедрения накопительных пенсий14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября12:00
- В Украине возобновили выдачу пакетов малыша11:00
- В работе Приват24 произошел сбой09:00
- Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 сентября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября13:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября
В Украине за день подтвердили 9666 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2411622. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 сентября.
При этом выздоровел за сутки 3 281 украинец (всего - 2251352), а скончались 217 человек (всего - 56080). В больницы попали 2885 украинцев с COVID-19 или подозрением на него.
Случаев / иммунизированы (2 доза):
Киев - 583/6147
Винницкая - 200/2335
Волынская - 214/970
Днепропетровская - 787/5262
Донецкая - 699/2956
Житомирская - 253/1700
Закарпатская - 95/1203
Запорожская - 592/2630
Ивано-Франковская - 234/1333
Киевская - 325/2704
Кировоградская - 51/1317
Луганская - 525/1129
Львовская - 458/2841
Николаевская - 222/1585
Одесская - 662/3142
Полтавская - 231/2752
Ровенская - 405/980
Сумская - 368/2087
Тернопольская - 201/952
Харьковская - 976/5724
Херсонская - 349/1276
Хмельницкая - 447/1372
Черкасская - 297/1576
Черновицкая - 421/1421
Черниговская - 71/1664.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 сентября
- 20 лет Независимости. Дзержинск: матерей-героинь стало больше
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- В центре Мариуполя установили часы с курантами17:00
- В ТКГ началась работа в профильных подгруппах15:00
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки14:00
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование13:00
- Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины10:00
- С 1 октября Украина полностью перейдет на электронные больничные17:00
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма15:00
- В Кабмине назвали три этапа внедрения накопительных пенсий14:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября09:00
- Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)08:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование
- В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским
- Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября
- Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки
- Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"
- В Мариуполе 32 семьи переселенцев получили ключи от квартир