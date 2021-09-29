В Кабмине назвали три этапа внедрения накопительных пенсий

29.09.2021 14:00

Накопительные пенсии в Украине планируют внедрять в три этапа. О них рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба ведомства.

Первый этап предполагает введение обязательных пенсионных накоплений.

По словам Лазебной, этой осенью парламент планирует принять в первом чтении соответствующий законопроект. Сейчас есть два законопроекта.

"Это проект 2683-3, который доработан Министерством социальной политики и зарегистрирован народными депутатами в Верховной раде, и наработанный на базе него группой экспертов в Офисе простых решений и результатов проект 2683-д и соответствующие налоговые изменения. Этот проект еще не зарегистрирован, но на базе него тоже можно двигаться дальше", - сказала Лазебная.

Отмечается, что после консультаций со Всемирным банком Минсоцполитики вместе с Минфином прорабатывают такой режим взносов, который обеспечит обязательные взносы от работодателей без роста налоговой нагрузки и добровольные взносы от человека по принципу автозаписи со стимулирующим софинансированием от государства.

На втором этапа планируется введение профессиональных накопительных пенсий для работающих в тяжелых и вредных условиях. Это будет касаться небольшого количества людей, объемы пенсионных средств полностью соответствуют возможностям фондового рынка, который даже в текущем состоянии может удовлетворить потребности в инвестировании.

А уже на третьем этапа планируют развивать добровольные пенсионные накопления. Предварительные шаги требуют изменения законодательства. Но в Украине работает система добровольных пенсионных накоплений. Сегодня около 900 тысяч человек имеют накопления в 60 негосударственных пенсионных фондах.