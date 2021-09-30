Кабмин, Нафтогаз и местные власти подписали тарифный меморандум

30.09.2021 16:00

В четверг, 30 сентября, во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины был подписан так называемый тарифный меморандум, предусматривающий сдерживание цен на тепло и горячую воду для населения во время отопительного сезона 2021-2022 годов, сообщает ICTV.

Подписи под документом поставили представители Кабинета министров, НАК Нафтогаз Украины и местной власти: премьер Денис Шмыгаль, глава Министерства энергетики Герман Галущенко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, глава правления Нафтогаза Юрий Витренко и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также подписались Андрей Садовой (мэр Львова), Борис Филатов (мэр Днепра), Сергей Сухомлин (мэр Житомира) и Александр Слобожан (исполнительный директор Ассоциации городов Украины).

Ключевым пунктом подписанного меморандума о взаимопонимании является предотвращение роста тарифов на тепло и горячую воду этой осенью и зимой.

Как пояснил премьер Денис Шмыгаль, сейчас тарифы на тепло и горячую воду определяет местная власть. Поэтому и возникла необходимость заключить документ, который бы не позволил повышать стоимость коммунальных услуг для населения в отопительный сезон 2021-2022 годов.

– В основе этого меморандума – договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим, — отметил Шмыгаль.

Глава правительства озвучил еще два ключевых месседжа меморандума:

• договоренность о бесперебойных поставках газа для населения и объектов инфраструктуры;

• финансовая поддержка общин со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов (общинам планируют предоставить субвенцию на покрытие части расходов предприятий теплоснабжения).