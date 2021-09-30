- Кабмин, Нафтогаз и местные власти подписали тарифный меморандум16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 сентября09:00
- В Украине долги за коммуналку выросли в 1,5 раза08:00
- Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма15:00
- В Кабмине назвали три этапа внедрения накопительных пенсий14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября12:00
- В Украине возобновили выдачу пакетов малыша11:00
- В работе Приват24 произошел сбой09:00
- Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации15:00
Кабмин, Нафтогаз и местные власти подписали тарифный меморандум
В четверг, 30 сентября, во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины был подписан так называемый тарифный меморандум, предусматривающий сдерживание цен на тепло и горячую воду для населения во время отопительного сезона 2021-2022 годов, сообщает ICTV.
Подписи под документом поставили представители Кабинета министров, НАК Нафтогаз Украины и местной власти: премьер Денис Шмыгаль, глава Министерства энергетики Герман Галущенко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, глава правления Нафтогаза Юрий Витренко и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Также подписались Андрей Садовой (мэр Львова), Борис Филатов (мэр Днепра), Сергей Сухомлин (мэр Житомира) и Александр Слобожан (исполнительный директор Ассоциации городов Украины).
Ключевым пунктом подписанного меморандума о взаимопонимании является предотвращение роста тарифов на тепло и горячую воду этой осенью и зимой.
Как пояснил премьер Денис Шмыгаль, сейчас тарифы на тепло и горячую воду определяет местная власть. Поэтому и возникла необходимость заключить документ, который бы не позволил повышать стоимость коммунальных услуг для населения в отопительный сезон 2021-2022 годов.
– В основе этого меморандума – договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим, — отметил Шмыгаль.
Глава правительства озвучил еще два ключевых месседжа меморандума:
• договоренность о бесперебойных поставках газа для населения и объектов инфраструктуры;
• финансовая поддержка общин со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов (общинам планируют предоставить субвенцию на покрытие части расходов предприятий теплоснабжения).
Теги: Нафтогаз, меморандум, тарифы, Кабмин, регионы
- Как может вырасти тариф на газ для украинцев: в НБУ назвали новые цены
- Команда Зеленского призвала Кабмин и «Нафтогаз» согласовать с МВФ снижение цены на газ
- "Нафтогаз" будет сотрудничать с "Туркменгазом"
- Тарифы на коммуналку по субсидии взлетят с 1 октября: к чему готовиться украинцам
- Кабмин рассматривает новое постановление о тарифах на газ
- Кабмин хочет продать "Черноморнефтегаз"
- На Донбассе ЮНИСЕФ предлагает гранты для молодежных инновационных проектов13:00
- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу12:00
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии11:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для пропуска гумконвоя ООН10:00
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- В центре Мариуполя установили часы с курантами17:00
- Сегодня владельцы устаревших устройств могут лишиться доступа ко многим сайтам17:00
- Кабмин, Нафтогаз и местные власти подписали тарифный меморандум16:00
- Заря - Рома: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций15:00
- В России назвали число привитых от коронавируса14:00
- На Донбассе ЮНИСЕФ предлагает гранты для молодежных инновационных проектов13:00
- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу12:00
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии11:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для пропуска гумконвоя ООН10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 сентября09:00
- В Украине долги за коммуналку выросли в 1,5 раза08:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование
- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии
- В центре Мариуполя установили часы с курантами
- В ТКГ началась работа в профильных подгруппах
- Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины