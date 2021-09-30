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В Украине долги за коммуналку выросли в 1,5 раза

30.09.2021 08:00
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В Украине долги за коммуналку выросли в 1,5 раза

С августа 2020 года долги украинцев за коммунальные услуги выросли в полтора раза. При этом общая сумма задолженностей за коммунальные услуги достигла 64,4 млрд грн, сообщает Корреспондент.net.
Больше всего граждане задолжали за:

  • поставку и распределение природного газа – 23,7 млрд грн;
  • поставку тепловой энергии и горячей воды – 20,3 млрд грн;
  • поставку и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн.

За год общее количество исполнительных производств за долги украинцев также выросло на 33%.
Если в августе 2020-го было открыто 4 665 510 производств, то в августе 2021 года эта сумма увеличилась до 6 219 371. Сейчас количество взысканий составляет 7% от всех производств о задолженности.
Человек признается должником по уплате коммунальных платежей в судебном порядке. Для этой группы дел предусмотрено упрощенное производство.



Теги: долг, рост, коммунальные услуги
 
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