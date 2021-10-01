Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 октября

01.10.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявлено 12 034 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в пятницу, 1 октября.

Среди новых заражений: детей – 1 059, медработников – 248. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2 637 человек; летальных случаев – 172; выздоровели – 3 264 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 435 413 человек, выздоровело 2 258 455 человек, летальных случаев – 56 446.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 599

Винницкая - 200

Волынская - 325

Днепропетровская - 725

Донецк - 745

Житомирская - 375

Закарпатская - 109

Запорожская - 770

Ивано-Франковская - 301

Киевская - 413

Кировоградская - 73

Луганская - 485

Львовская - 794

Николаевская - 327

Одесская - 696

Полтавская - 342

Ровенская - 445

Сумская - 454

Тернопольская - 380

Харьковская - 1225

Херсонская - 479

Хмельницкая - 607

Черкасская - 409

Черновицкая - 566

Черниговская - 190.