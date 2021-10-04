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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября
В Украине на выходных резко сократилось количество выявленных случаев коронавируса. Так, в воскресенье его выявили у 4821 человека, что значительно меньше, чем днем ранее, когда выявили менее восьми тысяч. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.
"За сутки 3 октября 2021 года в Украине зафиксировано 4 821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 2 092 человека;
- летальных случаев - 114;
- выздоровели - 1 116 человек.
Протестировано: методом ПЦР - 16 214 человек, методом ИФА - 2525 человек, экспресс-тестами - 11 848 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 460 010 человек;
- выздоровели - 2 264 523 лица;
- летальных исходов - 56 889;
- проведено ПЦР-тестов - 12 966 892.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 169 случаев;
Винницкая область - 95 случаев;
Волынская область - 203 случая;
Днепропетровская область - 393 случая;
Донецкая область - 259 случаев;
Житомирская область - 301 случай;
Закарпатская область - 28 случаев;
Запорожская область - 294 случая;
Ивано-Франковская область - 108 случаев;
Киевская область - 106 случаев;
Кировоградская область - 22 случая;
Луганская область - 85 случаев;
Львовская область - 295 случаев;
Николаевская область - 221 случай;
Одесская область - 215 случаев;
Полтавская область - 67 случаев;
Ровенская область - 80 случаев;
Сумская область - 241 случай;
Тернопольская область - 239 случаев;
Харьковская область - 592 случая;
Херсонская область - 158 случаев;
Хмельницкая область - 88 случаев;
Черкасская область - 94 случая;
Черновицкая область - 410 случаев;
Черниговская область - 58 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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