В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот"

04.10.2021 17:00

В Киеве задержан участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

Сотрудники СБУ задержали наемника РФ в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с территории временно оккупированного Крыма.

Установлено, что задержанный является жителем временно оккупированного Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы российско-оккупационных войск РФ, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.