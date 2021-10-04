- В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 октября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 октября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 октября11:00
- Фракция "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова08:00
- Кабмин, Нафтогаз и местные власти подписали тарифный меморандум16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 сентября09:00
- В Украине долги за коммуналку выросли в 1,5 раза08:00
- Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма15:00
В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот"
В Киеве задержан участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным контрразведки СБУ, злоумышленник проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.
Сотрудники СБУ задержали наемника РФ в одном из хостелов столицы, куда он прибыл с территории временно оккупированного Крыма.
Установлено, что задержанный является жителем временно оккупированного Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Находясь в составе так называемого "Оплота", а затем разведгруппы российско-оккупационных войск РФ, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Теги: Донбасс, Киев, боевик, задержание, ОРДО, НВФ
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"
- В аэропорту "Борисполь" задержан мариуполец, вывозивший украинок в секс-рабство в Израиль
- Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: "Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"
- В Киеве задержали россиянина с оружием, взрывчаткой и наркотиками (ФОТО)
- В Дружковке задержан боевик "ДНР", который убивал украинцев (ФОТО)
- Силовики задержали боевика из "группы быстрого реагирования ДНР"
- На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек16:00
- На Луганщине провели велопробег вдоль линии разграничения (ВИДЕО)15:00
- В оккупированных Ровеньках третью неделю не могут наладить водоснабжение14:00
- В Славянске анонсировали круглый стол о подорожании проезда13:00
- В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей11:00
- Переселенец с Луганщины признан лучшим учителем Украины15:00
- Сутки в зоне ООС: 11 обстрелов, ранен один воин ВСУ11:00
- В Кабмине решили построить на Донбассе два новых аэропорта09:00
- "Госбанк ЛНР" устроил розыгрыш ценных призов для своих клиентов17:00
- Почти 460 человек пересекли линию разграничения 1 октября по гумкоридору под Донецком13:00
- В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот"17:00
- На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек16:00
- На Луганщине провели велопробег вдоль линии разграничения (ВИДЕО)15:00
- В оккупированных Ровеньках третью неделю не могут наладить водоснабжение14:00
- В Славянске анонсировали круглый стол о подорожании проезда13:00
- На Донетчине состоялся Первый Нью-Йоркский литературный фестиваль12:00
- В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября10:00
- В Израиле сделали обязательной третью прививку от коронавируса09:00
- "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" на НСК "Олимпийский"08:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- В ОРДО решили досрочно начать отопительный сезон
- В Кабмине решили построить на Донбассе два новых аэропорта
- Главарь "ДНР" продлил отмену комендантского часа в выходные дни
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября
- В ОРДО объявили "осенний призыв"
- В ОРЛО возвращают комендантский час
- Боевики начали демонтаж "таможни" между "ЛНР" и "ДНР"
- В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 октября
- Переселенец с Луганщины признан лучшим учителем Украины