СНБО запустил сайт с санкционными списками

05.10.2021 16:00

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт, на котором будут публиковаться санкционные списки, сообщает ICTV.

На сегодняшний день, в нем содержится информация по поводу нескольких тысяч лиц.

В частности, на портале есть около четырех тысяч записей о физических лицах, и около двух тысяч – о юридических, против которых введены санкции.

На сайте можно найти фигурантов по фамилии, имени и отчеству. Также там указан номер и дата указа президента, дата рождения лица, его гражданство, срок действия санкций. Помимо прочего, там прописан род деятельности и место проживания.

Относительно юрлиц там прописаны названия компаний, налоговый номер, тип и срок действия санкций, а также юридический адрес.