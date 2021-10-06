На западе и юго-востоке Украины объявили штормовое предупреждение

06.10.2021 12:00

В Украине объявлено штормовое предупреждение – ожидаются сильные порывы ветра. Об этом в среду, 6 октября, сообщает УкрГидрометцентр.

Отмечается, что в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра ускорятся до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено в:

Волынской,

Львовской,

Хмельницкой,

Ровенской,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Днепропетровской,

Запорожской,

Луганской,

Донецкой,

Херсонской областях.