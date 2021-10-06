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На западе и юго-востоке Украины объявили штормовое предупреждение

06.10.2021 12:00
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На западе и юго-востоке Украины объявили штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение – ожидаются сильные порывы ветра. Об этом в среду, 6 октября, сообщает УкрГидрометцентр.
Отмечается, что в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра ускорятся до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Штормовое предупреждение объявлено в:
Волынской,
Львовской,
Хмельницкой,
Ровенской,
Тернопольской,
Ивано-Франковской,
Черновицкой,
Днепропетровской,
Запорожской,
Луганской,
Донецкой,
Херсонской областях.



Теги: ветер, штормовое предупреждение, прогноз погоды
 
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