Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября

06.10.2021 13:00

В Украине в течение минувших суток выявили 12 662 новых случая коронавируса, что значительно больше, чем было днем ранее, когда выявили 9,8 тысячи. Также резко увеличилось число госпитализированных - 3,7 тысячи против 1,8 тысячи накануне. Об этом сообщает Минздрав.

В Украине за сутки:

- госпитализировали 3745 человек;

- летальных случаев - 320;

- выздоровели - 4630 человек.

Протестировали методом ПЦР - 54 386 человек, методом ИФА - 11 665 человек, экспресс-тестами - 69 508 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболели 2 482 518 человек;

- выздоровели - 2 273 382;

- летальных случаев - 57 526.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 792 случая;

Винницкая область - 275 случаев;

Волынская область - 315 случаев;

Днепропетровская область - 964 случая;

Донецкая область - 761 случай;

Житомирская область - 382 случая;

Закарпатская область - 141 случай;

Запорожская область - 783 случая;

Ивано-Франковская область - 305 случаев;

Киевская область - 442 случая;

Кировоградская область - 76 случаев;

Луганская область - 576 случаев;

Львовская область - 645 случаев;

Николаевская область - 367 случаев;

Одесская область - 1076 случаев;

Полтавская область - 475 случаев;

Ровенская область - 509 случаев;

Сумская область - 441 случай;

Тернопольская область - 292 случая;

Харьковская область - 1163 случая;

Херсонская область - 423 случая;

Хмельницкая область - 549 случаев;

Черкасская область - 392 случая;

Черновицкая область - 484 случая;

Черниговская область - 34 случая.