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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 октября
В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса, что стало новым максимумов за полгода. Последний раз такую цифру фиксировали в апреле. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3541 человек;
- летальных случаев - 314;
- выздоровели - 4380 человек.
- протестировано: методом ПЦР - 53 031 человек, методом ИФА - 9964 лица, экспресс-тестами - 50 082 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 497 643 лица;
- выздоровели - 2 277 762 лица;
- летальных исходов - 57 840;
- проведено ПЦР-тестов - 13 111 389.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 802 случая;
Винницкая область - 222 случая;
Волынская область - 407 случаев;
Днепропетровская область - 1042 случая;
Донецкая область - 985 случаев;
Житомирская область - 703 случая;
Закарпатская область - 209 случаев;
Запорожская область - 742 случая;
Ивано-Франковская область - 428 случаев;
Киевская область - 494 случая;
Кировоградская область - 99 случаев;
Луганская область - 495 случаев;
Львовская область - 1130 случаев;
Николаевская область - 236 случаев;
Одесская область - 1059 случаев;
Полтавская область - 368 случаев;
Ровенская область - 576 случаев;
Сумская область - 674 случая;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 1168 случаев;
Херсонская область - 488 случаев;
Хмельницкая область - 559 случаев;
Черкасская область - 507 случаев;
Черновицкая область - 672 случая;
Черниговская область - 448 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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