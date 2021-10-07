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ВАКС заочно арестовал Януковича
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение судьи.
"... избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Янукович, - ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", - объявила судья.
В конце июля этого года в ВАКС было подано ходатайство от НАБУ и САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну по делу о присвоении Межигорья.
Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А.Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.
Теги: суд, арест, Межигорье, Янукович
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