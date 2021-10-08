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В Киеве найден мертвым нардеп Поляков
В ночь на пятницу, 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. Об этом сообщает Нацполиция.
"Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы", - говорится в осообщении.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.
Теги: депутат, смерть, Верховная Рада
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