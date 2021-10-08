Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины

08.10.2021 13:00

Президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения… мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский… подписал указ о помиловании этих осужденных", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что подобное помилование сделано впервые в новейшей истории Украины.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений. Президент Украины лично ознакомился с делом каждого военнослужащего, которого рекомендовали помиловать.

Гота отметил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военнослужащих, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.



