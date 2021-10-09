Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 октября

09.10.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 15 908 подтвержденных случаев COVID-19, что несколько меньше, чем накануне, когда выявили 16,3 тысячи случаев. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки:

госпитализировали 3 571 человека;

летальных случаев - 250;

выздоровели - 5 364 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР- 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 человека, экспресс-тестами - 42 584 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 529 913 человек;

выздоровело - 2 287 846 человек;

летальных исходов - 58 331;

проведено ПЦР-тестирований - 13 217 913.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 863 случая;

Винницкая область - 243 случая;

Волынская область - 328 случаев;

Днепропетровская область - 1291 случай;

Донецкая область - 1080 случаев;

Житомирская область - 622 случая;

Закарпатская область - 195 случаев;

Запорожская область - 773 случая;

Ивано-Франковская область - 334 случая;

Киевская область - 676 случаев;

Кировоградская область - 107 случаев;

Луганская область - 480 случаев;

Львовская область - 1177 случаев;

Николаевская область - 333 случая;

Одесская область - 1310 случаев;

Полтавская область - 376 случаев;

Ровенская область - 492 случая;

Сумская область - 702 случая;

Тернопольская область - 444 случая;

Харьковская область - 974 случая;

Херсонская область - 709 случаев;

Хмельницкая область - 646 случаев;

Черкасская область - 553 случая;

Черновицкая область - 688 случаев;

Черниговская область - 512 случаев.