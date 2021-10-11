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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 октября
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 832 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них заразились 863 ребенка и 78 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировано 2 672 человека; недуг победили 2 053 человека.
За сутки от вируса скончались 207 украинцев. Всего же болезнь унесла жизни 58 700 граждан.
За последние 24 часа протестировано методом ПЦР – 23 675 человек, методом ИФА – 3 480 человек, экспресс-тестами – 24 909 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.
За все время пандемии в Украине заразилось 2 550 089 человек; выздоровели – 2 292 480 человек; скончались - 58 700 человек; проведено ПЦР-тестов – 13 277 259.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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