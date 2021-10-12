Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября

12.10.2021 12:00

В Украине за сутки зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом - 11 996 новых подтвержденных случаев. Из них заразились 1 262 ребенка и 227 медработников. Об этом сообщает Минздрав.

Также отмечается резкий рост смертности от инфекции. За сутки умерло 352 украинца. Всего с начала пандемии летальных исходов 59 052.

За минувшие 24 часа госпитализировали 2 274 человека; с болезнью справились 5 419 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 562 085 человек; выздоровели – 2 297 899 человек; проведено ПЦР-тестов – 13 323 492.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

г. Киев – 628 случаев;

Винницкая область – 121 случай;

Волынская область – 322 случая;

Днепропетровская область – 856 случаев;

Донецкая область – 607 случаев;

Житомирская область – 155 случаев;

Закарпатская область – 139 случаев;

Запорожская область – 715 случаев;

Ивано-Франковская область – 172 случая;

Киевская область – 512 случая;

Кировоградская область – 53 случая;

Луганская область – 548 случаев;

Львовская область – 978 случая;

Николаевская область – 184 случая;

Одесская область – 816 случаев;

Полтавская область – 669 случаев;

Ровненская область – 492 случая;

Сумская область – 449 случаев;

Тернопольская область – 162 случая;

Харьковская область – 1 502 случая;

Херсонская область – 350 случаев;

Хмельницкая область – 227 случаев;

Черкасская область – 532 случая;

Черновицкая область – 560 случаев;

Черниговская область – 244 случая.