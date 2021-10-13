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Херсонщина первой в Украине переходит в "красную" зону карантина
В Украине появится первая "красная" зона карантина. Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Херсонской области. Об этом сообщает министр Кабмина Олега Немчинова.
Херсонская область перейдет в "красную" зону карантина в полночь 15 октября.
В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.
В то же время в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.
Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
Теги: карантин, Херсонская область, COVID-19, красная зона
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