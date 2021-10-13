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СБУ раскрыла коррупционную схему при ремонте бронетехники

13.10.2021 14:00
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СБУ раскрыла коррупционную схему при ремонте бронетехники

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему при ремонте украинской бронетехники. В растрате бюджетных средств подозревают руководство одного из госпредприятий, которое входит в структуру Укроборонпрома. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Контрразведчики установили, что организаторы сделки заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица военного представительства Минобороны "закрывали" на это глаза", - говорится в сообщении.
В помещении госпредприятия и в помещениях фигурантов производства прошли обыски, в ходе которых были обнаружены партия некачественных запчастей к бронетехнике и документация, подтверждающая противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Продолжаются следственные действия.



Теги: ремонт, коррупция, СБУ, бронетехника, Укроборонпром
 
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