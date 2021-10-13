Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Пентагоне анонсировали визит министра обороны США в Украину

13.10.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Пентагоне анонсировали визит министра обороны США в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин впервые посетит Украину. Визит состоится в рамках его предстоящего европейского турне, сообщает Gazeta.ua.
"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Американский министр также посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.



Теги: США, визит, НАТО, министр обороны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх