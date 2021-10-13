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В Пентагоне анонсировали визит министра обороны США в Украину
13.10.2021 08:00
Министр обороны США Ллойд Остин впервые посетит Украину. Визит состоится в рамках его предстоящего европейского турне, сообщает Gazeta.ua.
"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе", - заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Американский министр также посетит Грузию и Румынию, а завершится его турне переговорами с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.
Теги: США, визит, НАТО, министр обороны
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