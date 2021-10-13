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В "Укрзализныце" рассказали о новых правилах перевозок c 21 октября
13.10.2021 15:00
С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Стало известно, будет работать "Укрзализныця". Об этом сообщает РБК-Украина.
Теперь при посадке вместе с паспортом и билетом проводники будут проверять COVID-сертификат.
"Как бумажный, так и в "Дии". Если сертификата нет, то достаточно ПЦР-тест или антиген-теста", - сообщили в УЗ.
В "Интерсити" также будут проверять документы при посадке. Отметим, что обычно в "Интерсити" проверяют документы уже во время поездки.
"Мы немного изменим этот процесс. При посадке будут проверки", - сообщил представитель УЗ.
Теги: Укрзализниця, карантин, сертификат, COVID-19
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