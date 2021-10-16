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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 октября
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 983 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается два дня подряд, сообщает Минздрав в субботу, 16 октября.
Среди новых заболевших детей – 1 105, медработников – 204. Также за сутки: госпитализированы – 2 859 человек, летальных случаев – 277, выздоровело – 5 874 человека.
Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской (1 321), Харьковской (1 293) и Львовской (927) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 623 882 человека, выздоровели 2 322 456 человек, летальных случаев – 60 414.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 525
Винницкая - 208
Волынская - 229
Днепропетровская - 669
Донецк - 563
Житомирская - 666
Закарпатская - 96
Запорожская - 917
Ивано-Франковская - 232
Киевская - 365
Кировоградская - 69
Луганская - 592
Львовская - 927
Николаевская - 207
Одесская - 1321
Полтавская - 152
Ровенская - 514
Сумская - 749
Тернопольская - 163
Харьковская - 1293
Херсонская - 831
Хмельницкая - 423
Черкасская - 291
Черновицкая - 516
Черниговская - 465.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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