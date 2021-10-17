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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 октября

17.10.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 октября

В Украине за прошедшие сутки выявили еще 11 288 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте Минздрава 17 октября.
Среди новых больных 1086 - дети, 154 - медработники. Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что каждый десятый новый случай COVID-19 приходится на детей.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 747 человек, летальных случаев - 219. Выздоровел 3541 человек.
За все время пандемии в стране обнаружили 2 635 170 больных коронавирусом, 2 325 997 из которых уже выздоровели. Но 60 633 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
Киев – 451 случай;
Винницкая область – 178 случаев;
Волынская область – 269 случаев;
Днепропетровская область – 748 случаев;
Донецкая область – 934 случая;
Житомирская область – 258 случаев;
Закарпатская область – 68 случаев;
Запорожская область – 678 случаев;
Ивано-Франковская область – 283 случая;
Киевская область – 334 случая;
Кировоградская область – 72 случая;
Луганская область – 297 случаев;
Львовская область – 588 случаев;
Николаевская область – 294 случая;
Одесская область – 1 396 случаев;
Полтавская область – 310 случаев;
Ровненская область – 309 случаев;
Сумская область – 638 случаев;
Тернопольская область – 344 случая;
Харьковская область – 948 случаев;
Херсонская область – 609 случаев;
Хмельницкая область – 384 случая;
Черкасская область – 334 случая;
Черновицкая область – 436 случаев;
Черниговская область – 128 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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