Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украину идут похолодание и заморозки

17.10.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украину идут похолодание и заморозки

Похолодание с морозами придет в Украину с 18 октября, сообщает УкрГидрометцентр.
Кроме того, ожидается, что дожди будут во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях.
Температура воздуха составит:

  • на западе днем +7+13, а ночью -1+4,
  • на севере днем +8+10, а ночью +2+4,
  • на востоке днем +7+ 13, а ночью +2+5,
  • на юге днем +10+14, а ночью +3+7,
  • в центре днем +8+10, а ночью +3+7.


Теги: похолодание, заморозки, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх