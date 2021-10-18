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Украина получила очередную партию военной помощи из США (ВИДЕО)
18.10.2021 15:00
В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам. Об этом сообщает телеканал Дом.
В частности, телеканал обнародовал видео с комментарием полковника медслужбы уполномоченного командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука.
По его словам, самолет доставил медицинские средства, радиолокационное оборудование и вооружение с боеприпасами в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.
Полковник назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.
Теги: США, помощь, вооружение, ВСУ
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